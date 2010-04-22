Янукович розпорядився підтримати Київський міжнародний кінофестиваль

Президент України Віктор Янукович вирішив надати підтримку Київському міжнародному кінофестивалю. Про це йдеться у розпорядженні президента № 346.

«З метою сприяння розвитку української кінематографії, піднесенню міжнародного іміджу України, розширенню культурного діалогу та співпраці кіномитців», - зазначено в документі.

У коментарях ТК головний продюсер фестивалю Федір Крат зазначив, що з боку президента має надійти «матеріальна допомога, розмір якої буде відомий лише після прийняття бюджету».

Цього року Київський міжнародний кінофестиваль, президентом якого є Богдан Ступка, пройде з 25 травня по 1 червня.

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