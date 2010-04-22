Табачник хоче повернути до шкіл курс російської літератури

В Україні до середніх шкіл слід повернути окремий курс російської літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК, відповідаючи на питання журналістів про можливість виокремлення в навчальних програмах загальноосвітніх шкіл курсу російської літератури з курсу зарубіжної літератури.

«Це скажуть фахівці, але я думаю, що це варто зробити», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, злиття цих курсів було штучним і аж ніяк не відповідає потребам підвищення якості освіти в середній школі.

«Я хочу сказати, що перенесення російської літератури в курс зарубіжної літератури, на мою думку, це спотворення, яке абсолютно не відповідає якості освіти, тому що Україна є поряд з Росією співавтором і співвласником величезної української російськомовної культури», – акцентував Д.ТАБАЧНИК.

На думку міністра, можливість рівноцінно володіти українською та російською мовами «долею подаровано українському народу», і тому варто говорити не про обмеження, а про розширення мовного горизонту українців.

«Я вважаю, що долею подаровано українському народу білінгвізм і відмовлятися від нього абсолютно недоцільно, недоречно. Знання кожної мови – це знання цілого світу. В нас сьогодні в Україні всі мають можливість одночасно гармонійно бути причетними до двох океанів культур, до двох морів інформації. Треба говорити не те, щоб відвести воду і заборонити користуватися океаном однієї культури, а опанувати третій, четвертий океан англомовної культури, франкомовної або якоїсь іншої», - резюмував Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові проходить розширена колегія Міністерства освіти України під головуванням міністра Д.ТАБАЧНИКА. Основним питанням засідання є покращення якості освіти в Україні. Підсумком роботи колегії має стати оприлюднення проекту нового закону України «Про освіту», а також розробка нових стандартів вищої освіти, концепції напрямів підготовки бакалаврів, нових правил атестацій професорів і доцентів, в також документів, які передбачають розширення автономії вищих навчальних закладів.