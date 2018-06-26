Тартак: друге народження “Опору матеріалів”

Гурт “Тартак” за повних 14 років встиг полюбитися кожному українському слухачеві своєю, часом, лірикою і мелодійністю, часом, шаленим запалом і пульсуючою енергією.

Тож, на презентації їхнього нового альбому “Опір матеріалів” у київському клубі «Інго», не дивлячись на середину трудового тижня, зібралось чимало шанувальників.

– Вислів “Опір матеріалів” найкраще відображає і зміст альбому і його тривалу боротьбу за вихід у світ, – стверджує лідер гурту Сашко Положинський.

До речі, у самого альбому цікава доля: планували його ще на 2008 рік. Уперше програму “Опір матеріалів” було презентовано у квітні 2009 року живим виступом у клубі. А вже наприкінці 2009 всі треки з альбому з’явилися в інтернеті, де кожен міг їх завантажити. І лише в 2010 році вдалось презентувати саму платівку. Ця затримка спричинена певною мірою внутрішніми проблемами. Наприклад, Сашкові Положинському довелося двічі переспівувати весь матеріал: перший раз альбом записувався, коли Сашко носив брекети, то ж певні дефекти мови все ж відчувалися. Тому, звісно, якийсь час довелося чекати, поки знімуть брекети.

– Були проблеми, пов’язані з економічними негараздами, – розповідає фронтмен гурту, – переїзд студії до нового місця співпав з початком кризи, то ж у нас не було коштів на ремонтні роботи та обладнання студії. Це затягнуло процес більш, ніж на півроку.

На початку свого виступу музиканти заграли кілька композицій зі старих альбомів, згодом відіграли всі композиції нового. Публіка просто шаленіла, ніби і їм зі сцени передавався запал самого Положинського, що стрибав, танцював і періодично підбадьорював залу. “Приємно, коли не лише публіка впізнає нас у обличчя, але і ми впізнаємо нашу публіку”, – усміхнувся Сашко.

Розпалені фанати співали з гуртом кожну пісню, то ж, можливо, і не дарма “Опір матеріалів” з’явився спочатку в он-лайн доступі. Пісні альбому присвячені абсолютно різним темам: коханню, поєднанню чорного та білого, самопізнанню.

Після нової програми знову лунали давно відомі пісні гурту. Публіка ще довго не відпускала музикантів зі сцени, то ж концерт затягнувся більш, ніж на дві години. Під кінець уже здавалось, що це Положинський вирішив підморити фанатів, а не вони його. Але лише одиниці покидали зал до закінчення виступу “Тартака”.

До моменту свого другого народження альбом “Опір матеріалів” уже встиг чимало: здобути нових і вразити старих прихильників під час всеукраїнського клубного туру минулого року та отримати премію “НЕПОПСА” за “кращий альбом року” від радіостанції ДжемФМ.

Найближчим часом також буде презентовано кліп на пісню з нового альбому “ЗДенс”.

Катерина Зінов’єва