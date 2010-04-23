Сьогодні Всесвітній день книжки

Всесвітній день книги й авторського права святкується щороку 23 квітня.

1995 Генеральна конференція ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня 1616 року померли Сервантес, Шекспір і де ля Вега, народилися Моріс Дрюон і Володимир Набоков.

Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Нині Всесвітній день книги й авторського права святкують у 190 країнах світу.

В Україні його теж відзначають. Сьогодні українські письменники влаштують у Києві святковий письменницький автопробіг проти "безкнижжя і нехлюйства".

Третій рік поспіль в екіпажах автомобілів та з прапорами проїдуть вулицями Києва такі письменники та поети: Тарас ФЕДЮК, Андрій КУРКОВ, брати КАПРАНОВИ, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Юрій КАМАЄВ, Сергій ПАНТЮК, Борис ГУМЕНЮК, Павло ВОЛЬВАЧ, Дмитро ЛАЗУТКІН, Сергій РУДЕНКО, Лариса ДЕНИСЕНКО, Володимир ДАНИЛЕНКО, Василь ШКЛЯР, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН та інші.