В український прокат вийшли три фільми

У четвер, 22 квітня, у традиційний прем`єрний день у кінотеатрах країни в український прокат вийшли три нові фільми: «Стомлені сонцем-2». Предстояння», «Моя жахлива няня-2: Великий бум» і «Клієнтка французького жигало».

«Стомлені сонцем-2. Предлстояння» – стрічка російського режисера, продовження знаменитої картини 1994 року «Стомлені сонцем».

У сиквелі йдеться про події 1941 року. Арештований і убитий в першому фільмі комдив Сергій Котов (Микита Міхалков) воскресає і відправляється на війну звичайним рядовим штрафбату.

Бюджет фільму виявився рекордним для російського кінематографу – $55 млн. Микита Міхалков присвятив його своєму батьку-фронтовикові Сергію Міхалкову, який помер у серпні 2009 року.

Крім того, новий фільм розбитий на дві частини: у «Предстоянні» йдеться про події перших трьох років Другої Світової війни, а «Цитадель», яка вийде на екрани восени, стала хронікою восьми днів 1943 року.

У фільмі зіграли: Микита Міхалков, Олег Меньшиков, Вікторія Толстоганова, Володимир Ільїн, Андрій Панін.

«Моя жахлива няня-2: Великий бум» – комедія в жанрі фентезі від голлівудської компанії Universal Pictures, знята британським режисером Сюзаною Уайт.

Дія картини розгортаються сотні років після подій першого фільму. Йде війна, і няня-чарівниця ділить свою увагу між двома сім`ями: сільською і міською. Глави сімейств на фронті, і в ролі люблячих батьків – лише матусі, а між сільськими і міськими дітьми продовжується своя справжня війна.

Актори: Ема Томпсон, Мегі Джілленхол, Ріс Айфенс, Ральф Файнс, Еван Макгрегор, Шинед Метьюз, Нонсо Анозі.

"Клієнтка французького жиголо" (у кінотеатрі «Україна») – французька мелодрама, знята зіркою комедійного кіно, сценаристом і режисером Жозіан Баласко.

Юдіт – розлучена жінка середніх років, у житті якої є один секрет, про який невідомо нікому, окрім її сестри. Юдіт користується послугами молодих хлопців, яких вона вибирає і замовляє по інтернету. Саме так вона знайомиться з юним Патріком, чия доброта і наївність полонять її. Але виявляється, що молода людина теж вимушена вести подвійне життя – удень його звати Марко, у нього є улюблена дружина, а гроші, які він заробляє, обслуговуючи забезпечених панянок, йдуть на оплату кредиту, узятого ним на відкриття власного перукарського салону.

Коли його дружина все ж таки дізнається, як Марко насправді заробляє гроші, він залишає це заняття. Але незабаром складні фінансові обставини все-таки змушують його узятися за старе – цього разу з благословення обізнаної про все дружини – і знову почати зустрічатися з Юдіт.

Актори: Наталі Бей, Ерік Каравака, Ізабелль Карре, Жозіан Баласко.

Нагадаємо також про те, що 23 квітня 2010 року в київському кінотеатрі «Україна» стартує показ кращих французьких короткометражних фільмів під назвою Довга ніч короткого метру.

Корреспондент.net