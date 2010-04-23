Букмекери прогнозують перемогу Німеччини на "Євробаченні"

Співачка Олена, котра представляє Німеччину, лідирує в списку переваг слухачів у ставках букмекерів. У трійку фаворитів також входить Сафура, представниця Азербайджану, і Харель Скаат з Ізраїлю.

Представниця Німеччини Олена Мейер-Ландрут - одна з наймолодших учасниць конкурсу. 19 років їй виповниться відразу після "Євробачення". На конкурсі вона представить пісню "Satellite".

Азербайджанська виконавиця Сафура з піснею Drip Drop - переможниця телешоу-аналога Pop Idol у себе на батьківщині. Композицію для "Євробачення" їй написав шведський композитор.

Харель Скаат з Ізраїлю також один з фіналістів національної "Фабрики Зірок". Він виступив третім в другому півфіналі з піснею "Milim".

До початку конкурсу "Євробачення", який цього року пройде в Норвегії, залишився місяць. 25 і 27 травня відбудуться півфінали, а 29 травня - фінал. Рівно за місяць до відкриття конкурсу пройшла і церемонія передачі ключів від стадіону Telenor Arena від власників до організаторів, норвезькому телеканалу NRK.

Telenor Arena знаходиться в передмісті Осло Bаrum (відомий також під назвою Fornebu Arena). Telenor/Fornebu Arena є найбільшим критим стадіоном в Північній Європі. Він здатний вміщати 15 тисяч глядачів при проведенні футбольних матчів і до 23 тисяч при проведенні концертів.

Gazeta.ua