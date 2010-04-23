Скрипка разом з ООН візьме учать у Зеленій толоці

Представництво ООН в Україні, етнічний фестиваль «Країна мрій» та компанії-підписанти Глобального договору ООН запрошують киян взяти участь в ініціативі «Зелена толока» – екологічній акції, яка відбудеться 24 квітня у Сирецькому Гаю до міжнародного Дня Землі. Під час події учасники прибиратимуть парк від сміття та саджати дерева.

Толока – це чергова екологічна акція, яка проходить в рамках національної кампанії «Прямуй на зелене», ініційованої мережею Глобального договору ООН. Минулого року понад 200 учасників і 20 компаній взяли участь у подібній акції. Уже другий рік поспіль до «Зеленої толоки» долучається відомий український співак Олег Скрипка, ініціатор етнічного фестивалю «Країна Мрій».

«Наразі забруднення навколишнього середовища – одна з найбільших проблем сучасності. Адже від того чим ми дихаємо, яку воду п’ємо та які продукти споживаємо сьогодні залежить добробут наших майбутніх поколінь завтра. Наразі ми не можемо лишатись осторонь цієї проблеми. Саме тому акцентом цьогорічного фестивалю "Країна Мрій" стає тема охорони екології довкілля», – зазначає Олег Скрипка, організатор Фестивалю «Країна Мрій».

«Уже стало доброю традицією проводити спільні екологічні акції, об’єднуючи зусилля членів Глобального договору ООН, їх сімей та друзів для прибирання зелених зон Києва, – каже Юлія Щербиніна, керівник Глобального договору ООН в Україні. – Сподіваємось, під час цьогорічної Зеленої толоки зможемо подолати тогорічний рекорд – 8 тон зібраного сміття. Запрошуємо до участі усіх людей, які не просто мріють про чисту країну, але й готові долучитися до її створення вже зараз».

Місце зустрічі: Сирецький парк, напроти ст. метро «Сирецька».

Учасникам потрібно мати с собою лише позитивний настрій.