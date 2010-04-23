Письменники вдарили автопробігом по безкнижжю і нехлюйству

23 квітня, у Всесвітній день книжки уже втрєте відбувся традиційний письменницький автопробіг. Цього року його гаслом було: “Ударимо автопробігом по безкнижжю і нехлюйству!”.

У дійстві взяли участь письменники брати Капранови, Андрій Курков, Василь Шкляр, Сергій Руденко, Ірен Роздобудько, Дмитро Лазуткін, Сашко Лірник, Сергій Пантюк, Юрій Камаєв, Олександр Афонін та інші.

Свій автопробіг літератори розпочали на Контрактовій площі урочистим мітингом. Під час мітингу брати Капранови також вручили символічну премію цьогорічному літературному дебютанту Юрію Камаєву. Привітали і сьогоднішнього іменинника Андрія Куркова.

– Головна наша мета, – стверджує Віталій Капранов, – переконати людей, що є книжка, є день книжки.

Наступним пунктом призначення автоколони стало представництво МВФ в Україні. Ідеєю цьогорічного свята залишилась акція протесту проти введення ПДВ на книжки. Саме пункт введення податку на вітчизняне книговидавництво стало однією з умов подальшої співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

– Пільги з ПДВ – єдина можливість для українських видавців донести книжку до прилавка, – кажуть брати Капранови. – Позбавлення цієї пільги призведе до того, що фінансово слабші вітчизняні видавництва не зможуть відвантажувати книги до книгарень.

Тож автоколона, увінчана пропорами та кульками, збирались вручити листи від письменницких організацій представнику Міжнародного валютного фонду в Україні.

Зокрема, у листі Асоціації українських письменників стверджується: «Втрата вітчизняної книжки незворотньо призведе до втрати національної культури. А те, що в результаті ваших податкових новацій буде втрачено книговидання, не викликає сумнівів – подібна спроба вже була здійснена 2004 року і в резльтаті видавництва зупинилися».

Довго протестувати літераторам не довелось: за листами з будівлі Валютного фонду вийшов голова служби безпеки представництва МВФ в Україні, який і забрав послання українського письменництва.

– Будь-яка акція, що зроблена позитивно, буде притягувати позитивний результат, – каже письменник Сергій Пантюк. – Я переконаний на 90відсотків, що МФВ почує нас і прибере цей пункт з Меморандуму.

Традиційно у фініші автопробігу письменники покладають квіти до дверей «померлих» книгарень. Цього року такою стала одна з найстаріших центральних книгарень Києва, «Сяйво». Її із сумом прикрасили повітряними кульками.

Катерина Зінов`єва