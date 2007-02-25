Приходьте на черговий “Молодий вівторок”

“Жіноча література: феномен чи фантом?”

6 березня о16.00 у Будинку письменників – черговий “Молодий вівторок”, в рамках якого відбудуться творчі змагання та дискусія на тему “Жіноча література: феномен чи фантом?”. Гість – відома українська письменниця Оксана Забужко. Запрошуються усі молоді, талановиті і небайдужі до української літератури! Адреса: Київ, вул. Банкова, 2 Телефон для довідок – 253-64-36

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