Приходьте на черговий “Молодий вівторок”

12:05, 25 лютого 2007
Культура
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“Жіноча література: феномен чи фантом?”

6 березня о16.00 у Будинку письменників – черговий “Молодий вівторок”, в рамках якого відбудуться творчі змагання та дискусія на тему “Жіноча література: феномен чи фантом?”. Гість – відома українська письменниця Оксана Забужко.

Запрошуються усі молоді, талановиті і небайдужі до української літератури!

Адреса: Київ, вул. Банкова, 2

Телефон для довідок – 253-64-36

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