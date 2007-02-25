Приходьте на черговий “Молодий вівторок”
12:05, 25 лютого 2007Культура
0
“Жіноча література: феномен чи фантом?”
6 березня о16.00 у Будинку письменників – черговий “Молодий вівторок”, в рамках якого відбудуться творчі змагання та дискусія на тему “Жіноча література: феномен чи фантом?”. Гість – відома українська письменниця Оксана Забужко.
Запрошуються усі молоді, талановиті і небайдужі до української літератури!
Адреса: Київ, вул. Банкова, 2
Телефон для довідок – 253-64-36
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter