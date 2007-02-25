У київському храмі виступив британський органіст

У київському костьолі святого Олександра відбувся концерт британського органіста Крістофера Стембріджа.

У концерті взяла участь також і дружина органіста, росіянка Елла Сєвських, яка акомпанувала на фортепіано. Разом вони виконали старовинну європейську музику, деякі твори, датовані XVII століттям. Також Крістофер провів кілька майстер-класів для студентів Київської Національної музичної академії та гостей з московської консерваторії.

Крістофер Стембрідж є почесним членом Королівського Коледжу органістів Великої Британії. Закінчивши Кембриджський та Оксфордський університети, професор, викладає по класу органа й клавесина в Академії Чигіана (Італія).

Це вже другий візит британського органіста у Київ. У жовтні 2006 року Стембрідж вперше виступив з концертом у костьолі святого Олександра у Києві.

Люди, які особисто мали честь поспілкуватися з британським музикантом, стверджують, що в побуті він надзвичайно проста людина: як щодо їжі та одягу, так і до свого механічного інструменту, який, до слова, транспортує власним велосипедом.

Концерт був проведений на благодійних засадах. Зібрані кошти підуть на проведення вечорів духовної музики у костьолах святих Олександра та Миколая у Києві.