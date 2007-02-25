Стефан Лапланш і французький абстракціонізм

З 8 лютого по 10 березня у Французькому культурному центрі проходить виставка картин французького абстракціоніста Стефана Лапланша.

Стефан Лапланш – добре відомий у Франції та Бельгії художник. Народився він у 1970 році. У п’ятнадцять років відвідує заняття у майстерні Яноша Бера. Там він вчиться художньому світогляду, опановує техніку малюнка та олійного живопису. Все ж таки схиляється до живопису і цікавиться проблемами композиції, групування елементів на картині, ритмічності та експресії.

Після навчання на підготовчому курсі Кембріджського університету в Англії та у Паризькій Вищій національній школі декоративного мистецтва Стефан Лапланш працював ілюстратором книг для дітей. Зараз він цілком присвятив себе живопису і взяв участь у багатьох виставках та салонах.

Художні пошуки, зустрічі з митцями приводять Лапланша до абстракції.

Живопис стає головним напрямком творчості художника. Його цікавлять, передусім композиція та експресивність, а центральне місце в роботах посідає колір.

Відвідавши виставку, ви переконаєтеся, як у поєднанні Стефана Лапланша яскраві кольори милують око, геометричність та абстрактність спонукають до роздумів.

Люди, які не сприймають кольорів, не визнають людство та животіють в мороці спотворених тіней, за художником, вони не відчувають еротичного поклику світла, його нестримну жагу до відродження, до зближення людських істот. На картинах Лапланша можна спостерігати сонячну злуку кольорів, але часом, з’являється тінь – і тоді поглинають почуття.