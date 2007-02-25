Оголошено лауреатів на Шевченківську премію

Комітет з присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів-2007. Їх цього року дев’ятеро, а не 10 як обирали досі.

Серед них четверо лауреатів в галузі літератури, троє – в мистецтві, один – в музиці й один в театрі, а саме: Лапський Остап (Польща) – номінація „Література”; Гобдич Микола, камерний хор „Київ"; Турконяк Раймонд (Великобританія) –за переклад „Острозької Біблії" сучасною українською мовою; Стус Дмитро - за книжку про свого батька, Василя Стуса; Федюк Тарас - книга поезій „Обличчя пустелі"; Остафійчук Іван – за цикли живописних творів про Україну; Чебикін Андрій – за цикли художніх робіт; Плаксій Борис – за цикли живописних робіт; Мельник Михайло – за режисуру вистави „Гріх" Дніпропетровського театру.

Натомість громадська ініціатива taras.co.ua провела своє народне інтерактивне голосування, за яким напередодні оголошення офіційних результатів, визначила десятку народних претендентів на почесну державну відзнаку в сфері культури.

Десятку лідерів народного голосування очолив рок-гурт «Кому вниZ», які висуваються у номінації музика, вони набрали 140 голосів. Ініціаторами висунення гурту став Комітет підприємців Львівщини. Цю ініціативу підтримали працівники Державного музею літератури. «Їхня творчість завжди перебувала в орбіті української держави. Національніший, якісніший і патріотичніший рок-гурт годі й уявити. », - заявив член Комітету підприємців Ігор Голик.

Рок-гурт "Кому вниZ" відомий своїми музичними композиціями за творами Тараса Шевченка, Олександра Олеся і Володимира Самійленка написаними наприкінці 80-х - початку 90-х років.

Інші переможці Народної Шевченківської премії також здебільшого не увійшли в дев’ятку, оголошену Комітетом.

Так у номінації «Література» лідерами стали Лапський Остап, Стус Дмитро та Андрусяк Михайло. Мердак Іван та Остафійчук Іван були визнані переможцями у номінації «Мистецтво». Найбільшу кількість позицій у попередньому відкритому інтерактивному опитуванні отримала номінація «Театр» - вистави „Про мишей та людей" (Бенюка-Хостікоєва), «Мойсей» Київського театру, „Гріх " Дніпропетровського театру, „Берестечко" Рівненського театру.

На час голосування кількість осіб, зареєстрованих на сайті шляхом анкетування, становило 305, 93 % з яких - українці, які мешкають у Києві, на Заході України та в українській діаспорі. Основна вікова категорія осіб, що проголосували, - від 22 до 37 років.