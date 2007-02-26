Український рок-гурт презентував свій сайт

Культовий рок-гурт „Мертвий півень” наприкінці лютого організував міні-тур Україною, метою якого було нагадати шанувальникам про своє існування, а також презентувати власний сайт гурту.

Концертний тур передбачав виступи у клубах трьох міст України – Луцька, Львова та Києва. Луцький концерт відбувся 22 лютого в легендарному клубі “Майдан”, Львівський – 23 лютого у новенькому “Культі”, а Київський – у вже знаному “Докері ABC” у неділю, 25 лютого, що знаходиться в самому центрі Києва, на Хрещатику в Пасажі.

У рамках клубного туру відбулася презентація сайту гурту “Мертвий Півень” (deadrooster.org.ua), відкриттю якого посприяло інтернет-видання “Сумно”. На даний момент сайт перебуває на стадії наповнення.

Культова рок-група група Львова, “Мертвий півень” вперше виступила у 1990 році на фестивалі молодіжної урбаністичної культури “Вивих”. Учасники “Мертвого півня” - це не просто музиканти, але й активні громадські діячі та цікаві непересічні люди. Так фронтмен гурту - поет Михайло Барбара - з 1993 року Академік літературного угрупування Бу-Ба-Бу, колишній ведучий радіо “Люкс”. Іншими учасниками гурту є гітарист Роман Чайка, бас-гітарист Олег (Джон) Сук та Юрко Чопик (акустична гітара).

Дискографія гурту налічує 9 альбомів, перший з яких “Ето” вийшов у 1992 році, а останній „Пісні для Мертвого Півня” 9на вірші Юрія Андруховича) у 2006 році.