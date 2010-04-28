Росія опублікувала архіви про розстріли польських офіцерів в Катині

Росархів уперше розмістив на своєму сайті електронні зразки оригіналів документів про розстріляних у Катині польських офіцерах.

Електронні копії документів доступні на сайті Росархіву. Рішення про публікацію було ухвалене президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Серед опублікованих документів – доповідна записка наркому внутрішніх справ Лаврентія Берії, адресована Йосипу Сталіну. У ній Берія пропонує розглянути справи поляків, що знаходяться в таборах НКВД для військовополонених і в`язницях на території України і Білорусі, в особливому порядку "із застосуванням до них вищої міри покарання – розстрілу". Необхідність цих та інших заходів Берія аргументує тим, що колишні польські офіцери ведуть контрреволюційну роботу та антирадянську агітацію.

Крім того, до списку опублікованих документів увійшли фрагменти протоколів засідань Політбюро, доповідна записка Микиті Хрущову про ліквідацію облікових справ розстріляних офіцерів та інші документи.

Як повідомив у середу, 28 квітня, глава федерального архівного агентства Андрій Артізов, усі ці документи тривалий час зберігалися в архівах: "Ну а оскільки це були документи особливої важливості, надсекретні, доступ до них мали одиниці".

***У квітні цього року виповнилося 70 років з дня розстрілу 14 тисяч польських офіцерів у Катині. У 2008 році польській стороні були передані документи з архівів НКВД, а у вересні 2009 року Росія і Польща домовилися про створення спільних центрів вивчення "катинської справи".

Нагадаємо, минулого тижня родичі жертв Катині через Європейський суд з прав людини (ЕСПЧ) попросили Росію реабілітовувати розстріляних польських офіцерів, а також розсекретити і зробити повністю доступними всі документи в цій справі.

Кореспондент.нет