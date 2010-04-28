Гришко нарікає на засилля геїв у опері

В оперному світі засилля представників нетрадиційної орієнтації. Про це кореспонденту Gazeta.ua розповів оперний співак Володимир Гришко.

“Представники нетрадиційної орієнтації є серед диригентів, акторів, режисерів, директорів театрів, концертних агентів і навіть оперних співаків. Майже всі вони думають, що цим проб`ють собі дорогу на велику сцену й відразу стануть великими зірками. Але вони помиляються. Їх просто використовують, а потім кинуть. Це моє їм застереження. Хоч я абсолютно адекватно відношуся до всіх представників - і традиційної, і нетрадиційної орієнтації. Я був вихований на Заході”.

Володимир Гришко 25 років жив у США. У Нью Йорку має власний продюсерський центр.

“На жаль, у нашій країні люди з хорошими голосами нікому не потрібні. Росія прогресивніше на ці речі дивиться і залучає із заходу людей з іменами”.

Оперний співак хоче стати депутатом.

“Зрозумійте, я не бідний артист. За 30 років творчої діяльності заробив досить грошей. У мене більш амбітні плани, які зближують мене з Віктором Януковичем. Я ж не лише співак. Недавно закінчив дипломатичну академію і хочу реалізуватися, як молодий політик. Я не мрію, скажімо, начепити депутатський значок і про все забути. Я сподіваюся реально зробити щось корисне для своєї країни”.

Хвалиться, що за період посту схуд на три кілограми.

“На сцені я прекрасно виглядаю. У піст втратив 3 кг і тепер прагну не набирати зайвої ваги. Одну дієту мені радила Алла Пугачова, коли ми з нею зустрічалися у Києві. Головне, за словами примадонни, після 18-ї зашити рот. Я стараюся, але це складно. Особливо після концерту, коли приходиш в готель або додому вичавлений, як лимон. Тому щось легке намагаюся з'їсти”.