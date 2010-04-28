Відпочинок у Криму подорожчав на 15%

Відпочинок у санаторно-курортних установах Криму подорожчав 2010 року в середньому на 15%, порівняно із сезоном 2009 року.

Про це заявив міністр курортів та туризму автономії Сергій Кириленко на нараді в Сімферополі, повідомляє агентство "УНІАН".

"Загалом у автономії ціни на відпочинок у середньому збільшено на 15%", - сказав міністр.

За словами Кириленка, в основному, така тенденція характерна для відпочинку "рівня економ" і "середнього рівня".

"Вартість елітного відпочинку залишилася фактично на рівні минулого року", - сказав міністр.

Санаторні установи Краснодарського краю Росії виставили на курортний сезон-2010 "ціни в середньому на 25% вищі, ніж кримські оздоровниці такого ж рівня", - також заявив Кириленко.

Зростання цін на путівки Мінкурортів Криму щорічно пояснює зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.

Українська правда