В Афінах з’явиться конкурс, на кшталт, Євробачення

З 25 по 26 липня в Афінах відбудеться пісенний конкурс Eurovoice European Music Contest.

Кожен музикант має право зареєструвати свою композицію на сайті конкурсу до 12 травня, бо саме в цей день пройде інтернет голосування, де 40 найбільш рейтингових музичних композицій потраплять до фіналу. А вже в Греції конкурсанти змагатимуться за право стати володарем 100 тисяч євро. За словами Мілтоса Картзаса генерального продюсера Eurovoice (Греція), Афіни – столиця стародавньої Еллади, колиска світової культури, тому, не дивом є той факт, що свій дебют ми вибрали саме там.

Наскрізною темою експертів конкурсу були настанови щодо прозорості конкурсу та правил, що максимально задовольняють потреби музикантів. Серж Бойчук, асистент генерального продюсера Eurovoice запевнив: «Журі не буде, тільки фани мають право вирішувати долю музикантів, також, вельми жорстокою помилкою є нарікання щодо вузьких рамок, що вимагає конкурс. Адже перемога не залежить від музичного стилю чи мови текстів пісень, тематики композицій та країни – усі виконавці мають рівні шанси на перемогу». Така ідилія надихає ще більше, але чи так все насправді? Перевіримо часом.

Несподіваною була поява Руслани Лижичко, котра ще не сівши за свою «трибуну» , почала ділитися думками. Одразу кокетливо заявила, що має бажання приймати участь у конкурсі, адже кожній творчій особистості постійно треба розвиватися, але рішучої впевненості в її вустах я не відчула. Також порадила музикантам не використовувати надміру спец-ефекти під час виступу, бо як показує московський приклад на Євробаченні 2009, переміг Олександр Рибак, котрий мав тільки скрипку в руках і запал у серці, а багато музикантів просто ховалися за численними ефектами.

Щодо трансляції конкурсу, усе ще не відомо, за словами Ніно Бакрадзе, представника Eurovoice (Україна), зараз ми живемо в той час, коли перегляд конкурсу в інтернеті буде більш актуальним, ніж по телевізору. На що Руслана одразу додала: «Домогосподарки не побачать конкурс, слава Богу!»…

Дуже багато питань виникало щодо схожості конкурсу Eurovoice та Eurovision, але експерти одразу всіх переконали, що це не так. Та й обговорювали цю тему неохоче. А ось щодо спонсорування музикантів запевнили, що допоможуть.

Ірина Томаш