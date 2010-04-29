Українці проти пам’ятників Сталіну

Більшість громадян України (56,7%) негативно ставляться до ініціативи встановлення пам`ятників Сталіну в містах України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Позитивно до цієї ініціативи ставиться лише кожен десятий (9,6%). Решта опитаних виявилися байдужими до цієї ініціативи або не змогли визначитися з відповіддю на питання.

Директор соціологічної служби Андрій Биченко зазначив, що лише на Півдні країни негативно до цієї ініціативи ставляться менше половини опитаних (37,1%) проте це вдвічі більше, ніж тих жителів Південного регіону, які схвалюють встановлення пам`ятників Сталіну (17,2%).

У решті регіонів негативно до подібної ініціативи ставляться абсолютна більшість жителів (54,4% у Центрі, 57,0% на Сході і 76,0% на Заході).

Биченко додав, що негативне ставлення до встановлення пам`ятників Сталіну переважає в усіх вікових групах (від 52,4% негативного ставлення серед респондентів у віці 60 років і старших до 61,0% у віковій групі 40-49 років).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 21 квітня 2010 року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Українська правда