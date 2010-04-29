У Грузії покажуть 100 творів видатних українських художників

30 квітня в Національному Музеї Грузії в Тбілісі відкриється унікальна виставка робіт з фонду Музею сучасного образотворчого мистецтва України, на якій будуть представлені 100 творів видатних вітчизняних художників.

Я повідомляють організатори, виставка є першим міжнародним культурним проектом такого масштабу з часів незалежності України.

Українську виставку в Тбілісі урочисто відкриють перші особи держави Грузія. Відмітною особливістю виставки стане те, що вона певною мірою відтворює Арт Карту України, оскільки її експонентами є найяскравіші представники практично всіх регіональних художніх центрів країни: Києва, Львова, Одеси, Харкова, Криму та Закарпаття. Таким чином, її відвідувачі зможуть скласти повне уявлення про тенденції художнього життя України, які відбулися майже за сто років. Безперечними «перлинами» виставки є такі роботи, як: фундаментальне полотно «Історія України» Федора Тетяніча; «Дихання весни» Олени Яблонської; моделі видатного скульптора і режисера Івана Кавалерідзе «Бунт» і «Журавлі летять»; знаковий «Натюрморт» Карла Зверінського; «Діти, що втікають від грози» найдорожчого нині сучасного українського художника Олександра Ройтбурда; «Вулиця Бахчисараю» класика «кримської школи» Петра Столяренко; «Весна» яскравого представника київської школи Бориса Раппопорта; монументальний пейзаж «Жирона» академіка Віктора Рижиха.

За словами фундатора музею Сергія Цюпка, це перший зарубіжний проект, який дасть старт подальшим міжнародним ініціативам музею. «Фундаментальну українську школу в світі не знають. Знають лише деяких художників. Але ж нам є чим пишатися. Тому свою місію ми бачимо і в тому, щоб показати світові Україну як країну з багатою культурною спадщиною. Сподіваємося, що віртуальна подорож по Україні надихне відвідувачів виставки в Грузії на здійснення подорожі реальної».

На знаковості події акцентує увагу і Ніколаз Єнукідзе, голова Наглядової Ради Банку Грузії: «Банк Грузії не вперше підтримує проект у сфері культури. У 2008 році ми організовували виставку робіт знаменитого грузинського художника Ніко Піросмані в Білорусі. Сьогодні ми відкриваємо українське мистецтво для Грузії. Бізнес небайдужий до мистецтва, подібні ініціативи не лише укріплюють міждержавні відносини, але й позитивно позначаються на ділових взаємозв`язках. Ми сподіваємося, що організація заходів такого рівня і масштабу стане доброю традицією для наших країн».

«100 українських художників, 100 робіт, створених на протязі майже 100 років, – впевнений, що успіх виставки гарантований на всі 100 відсотків!», – відзначає Посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе, який багато в чому сприяв реалізації проекту.

На думку директора Музею Михайла Шевченка, «Artvoyage», а саме під такою назвою проходитимуть всі міжнародні виїзні виставки музею, не випадково починається саме з Грузії – країни з унікальною культурою, яка дарувала світові імена багатьох великих художників, землі, чиє духовне коріння тісно переплетене з українським.

У свою чергу, гендиректор Національного музею Грузії Давид Лордкіпанідзе також впевнений, що виставка українського мистецтва XX-го століття викличе великий інтерес і стане основою для подальшої плідної співпраці між музеями.

Виставка в Тбілісі триватиме до 14 травня.