II Київський Міжнародний кінофест оголосив позаконкурсну програму

Поки фільми конкурсної програми II Київського Міжнародного кінофестивалю ще проходять відбір, позаконкурсна програма затверджена практично повністю. Українського глядача ознайомлять з володарями численних кінопремій, зокрема мюзиклом "Дев`ять", драмою "Тужся" і фільмом про життя Льва Толстого "Остання неділя".

Як повідомили в прес-службі КМКФ, родзинкою позаконкурсної програми стане мюзикл "Дев`ять" Роба Маршалла. Окрім сонму зірок Голлівуду (Ніколь Кідман, Пенелопи Крус, Марійон Котійяр, Кейт Хадсон, Джуді Денч, Софі Лорен), у компанії з двократним володарем "Оскара" Денієлом Дей-Люісом, картина може похвалитися цілою низкою нагород і номінацій головних світових кінофорумів. Не менший інтерес викличе тріумфатор "Оскара", "Золотого глобуса" і "Санденса" – драма Лі Деніелса "Тужся".

Спільна робота Німеччини, Росії і Великобританії – фільм "Остання неділя" Майкла Хоффмана розповідає про останній період життя письменника Льва Толстого. Зоряний склад картини включає номінантів "Оскара" і "Золотого глобуса" Хелен Міррен і Крістофера Палмера.

Франція на кінофестивалі буде представлена картиною "Обличчя" ("Візаж") призера Венеціанського, Каннського і Берлінського кінофестивалів Цай Мінь-Ляня, а також останнім фільмом відомого сценариста і режисера Клер Дені "Білий матеріал", головні ролі в якому виконали Ізабель Юппер і Крістофер Ламберт.

Також у позаконкурсній програмі КМКФ глядачів чекає володар "Золотого лева" – фільм "Ліван" Самуеля Маоза та німецько-французька австрійська картина "Лурд" Джесіки Хауснер, що зібрала цілу низку нагород, включаючи ФІПРЕСІ Венеціанського кінофестивалю.

Крім того, київські глядачі отримають можливість познайомитися з документальними кінороботами, серед яких історія про індустрію виробництва дітей в еру глобалізації "Дитина Google" і володар "Оскара" у номінації "Кращий документальний фільм", а також Гран-прі й Призу глядацьких симпатій "Санденса 2009" – "Бухта" Луї Псіхойоса, що розповідає про полювання на дельфінів.

Київський Міжнародний кінофестиваль пройде удруге з 25 травня по 1 червня 2010 року. За задумом організаторів, КМКФ покликаний стати центральним кінофорумом світових і національних кінопрем`єр в Україні.

Подробиці