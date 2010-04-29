Російських рокерів обікрали в Одесі

Гурт "Мумій Троль" залишився без нових пісень, а один з учасників колективу - ще й без паспорту.

Інцидент стався під час одеських гастролей російського колективу, пише "Сегодня".

За словами фронтмена "Мумій Тролів" Іллі Лагутенка, невідомі вкрали в директора гурту ноутбук на якому були нові пісні. А в гітариста колективу зник паспорт.

"На комп`ютері були наші нові пісні. Тож, якщо його не повернуть, ми їх не зможемо виконувати, тому що забули тексти й ноти", - заявив жартома перед концертом Лагутенко.

Музиканти звернулися з заявою про крадіжку до міського відділення міліції. Однак речі й досі не знайшлися.

Правоохоронці розповіли журналістам, що ноутбук та паспорт у російських рокерів вкрали прямо з гримерки, куди мали доступ лише учасники гурту та працівники одеського Палацу спорту.

Однак директор закладу запевняє, що його підлеглі не мають жодної причетності до інциденту.

"У нас колектив зі сталими за багато років традиціями, такого за увесь час роботи Палацу спорту ще не було. І взагалі, за збереження речей несе відповідальність організатор концерту, який мав надати гурту охорону", - зауважив він.

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