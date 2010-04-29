Скрипка завершив кабарову серію розважальних вечорів

Декілька днів тому в мюзік-холі «Sullivan Room Kiev» відбулось заключне шоу великої весняної прем’єри – п’ять вечорів поспіль «Джаз-кабаре Олега Скрипки» дивувало, тішило й заводило вибагливих столичних меломанів. Можна довго й захоплено розповідати про нову музичну програму, вдячну публіку, теплу вишукану атмосферу, але ніхто не зробить цього ліпше за самих глядачів. Отже, слово мають шановні гості!

Євген Сафронов, генеральний директор комунікаційного холдингу «InterMedia» (Росія): «Дуже рідко вдається побачити на сцені Артиста з великої літери, настільки ж органічного, наскільки й неординарного. Олег Скрипка в новій програмі – це образ, що беззаперечно лишається в пам’яті з перших хвилин, і позбавитись цього надзвичайно яскравого враження непросто. Гадаю, кожен, кому пощастило побачити цю вражаючу за енергетикою та рівню музичного смаку виставу, буде мимоволі порівнювати будь-яке шоу, створене в цьому стилі, саме з «Джаз-кабаре Олега Скрипки». І порівняння, безумовно, буде на користь Олега».

Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банк Аваль»: «Навіть будучи добре знайомим з творчістю Олега, щоразу не перестаю дивуватись його таланту захоплювати аудиторію своєю енергетикою. Гарна музика, несподіване поєднання «ретро» із сучасним звучанням, абсолютна гармонія у спілкуванні з аудиторією, море імпровізації і безсумнівна відданість цьому дійству – просто поринаєш у світ джазу Олега Скрипки...».

Борис Ложкін, президент «Українського Медіа Холдингу»: «Дуже сильне шоу. Воно навіть якесь не київське, а скоріше паризьке чи лондонське. Сподобалося все – світлові та художні рішення, фото- та відео-супровід. Мабуть, це найкраще шоу з тих, що я бачив за останні кілька років у Києві. Дуже домашнє і водночас концертне – Скрипка зумів вдало це поєднати. Цікаво спостерігати за виступом: Олег наче зливається з командою, відчувається його енергетика і енергетика всіх музикантів».

Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри»: «На мій погляд, це абсолютно шикарна програма. Розкішні пісні Богдана Весоловського – дуже цікавий екскурс в минуле, але звучать вони модерново. Програма побудована грамотно і правильно. Я отримав велике задоволення від ідеї та її втілення. Надзвичайно професійний оркестр, і видно, що Олег вільно почувається в такому форматі. Це чудово, коли артист може імпровізувати, танцювати, показувати пантоміму, акробатичні трюки і при цьому отримувати насолоду від виступу. Я думаю, ця програма має серйозний експортний потенціал. Наприклад, в казіно у Монте-Карло вона б мала великий успіх».

Тарас Чубай, лідер гурту «Плач Єремії»: «Цей проект з тих, що виборюють всьому українському місце під сонцем. Адже нас довго переконували, що не може бути українською мовою, наприклад, опери, кабаре або рок-музики. Що ми нація, яка не має міської культури і здатна співати тільки народні пісні. Але відомо, що на початку ХХ століття культура в Україні розвивалася на всіх рівнях. У Львові, наприклад, існувало потужне митецьке середовище, українці з вишколом світового рівня. Богдан Весоловський, автор багатьох пісень з програми, власне і походив з цього середовища митців, які творили поняття українського міста. Чудово, що Олег повертає цей забутий і штучно замовчуваний пласт української культури».

Валентин Коваль, генеральний продюсер каналу «М1»: «Ще з часів «Рок-артілі» все, що робить Скрипка – шалено цікаво. Сьогодні він – уже легенда, а легенді дозволено багато. Найкласніше те, що Олегу вдається практично все, до чого він торкається. Про «Джаз-кабаре» я б сказав, що це скоріше «кабаре», аніж «джаз», але все одно це – супер!».

Андрій Слабінський, продюсер і арт-директор фестивалю «Джаз Коктебель»: «Найголовніше в цьому проекті – його концепція. Мені здається, це геніальна ідея – використати музичні твори початку ХХ століття. Вони ніби вирвані з тих часів, і занурюють глядачів у тогочасну реальність. Гадаю, ця частина програми буде чудово виглядати на фестивалі «Джаз Коктебель». У другій частині шоу подача популярного матеріалу (пісень ВВ та світових виконавців) в джазових обробках та сценічній манері Скрипки – теж дуже гарна й цікава ідея. Особливо сподобалися композиції, в яких Олег активно взаємодіє та спілкується з публікою».

Країна мрій