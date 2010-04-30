Семиноженко доручив скасувати український дубляж?

Віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив Міністерству культури та туризму розглянути законність наказу цього міністерства від 18 січня 2008 р. щодо обов’язковості дублювання фільмів українською мовою. Про це він заявив під час круглого столу в Кабінеті міністрів України.



Віце-прем’єр міністр також не виключив можливості скасування цього наказу у разі визнання його таким, що суперечить нормам українського законодавства.



В свою чергу народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА (Партія регіонів) зазначила, що скасування подібного наказу не суперечитиме нормам українського законодавства, зокрема рішенню Конституційного суду щодо дублювання чи субтитрування фільмів державною мовою.



В той же час, на думку адвоката Ореста ДАНИЛЕВИЧА, наказ Міністерства культури і туризму від 18 січня 2008 р. спрямований на встановлення певних технічних вимог до фільмокопій та правил розповсюдження фільмів, а, отже, не виходить за межі компетенції Мінкульту, визначеної першою частиною статті 14 Закону України „Про кінематографію”.



За словами О.ДАНИЛЕВИЧА, основним каменем спотикання, що дуже турбує деяких дистриб’юторів, які працюють через російських посередників є норма вищезгаданого наказу, що Держкіно вправі відмовити у виданні прокатного посвідчення «якщо фільм не дубльований (озвучений, субтитрований) українською мовою на фільмокопії мови оригіналу".



«Треба звернути увагу, що такі вимоги діють у всьому цивілізованому світі. У світовій практиці дублювання, озвучення та субтитрування фільмів проводиться виключно на фільмокопіях оригіналу фільму, що забезпечує повноцінну передачу та автентичне сприйняття задуму авторів твору», - зазначив адвокат.



Він також додав, що згадана норма наказу повністю відтворює зміст норми постанови Кабінету міністрів України від 16 січня 2006 року, яка була визнана Вищим адміністративним судом України такою, що відповідає законодавству України.



Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 16 січня 2006 р. встановив, що для отримання дозволу на прокат фільму кінопрокатники мають дублювати чи субтитрувати його державною мовою. Пізніше дане рішення було оскаржене в суді, проте Вищий апеляційний суд повністю підтвердив законність даної постанови та її вимоги щодо обов’язковості дублювання чи субтитрування українською мовою.



24 грудня 2007 року Конституційний Суд України ухвалив рішення стосовно офіційного тлумачення положень ст. 14 Закону України «Про кінематографію». Згідно з цим рішенням, усі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні обов’язково мають бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою.



Відповідно до наказу міністерства культури від 18 січня 2008 року, Держслужба кінематографії при Мінкультури не має права видавати прокатну ліцензію, «якщо фільм не дубльований державною мовою на фільмокопії мови оригіналу».

