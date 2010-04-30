Українці мало читають, але дуже діяльні в Інтернеті

Українці мало читають та рідко ходять у кінотеатри. Про це пише тижневик «Коментарі:», який зробив спробу накреслити портрет українця, оперуючи мовою цифр. Видання публікує добірку досліджень “Хто такі українці з точки зору соціології і статистики”.



За даними тижневика, в Україні інтерес до читання виказують лише 27% населення, дещо менше, ніж у Росії - 30%. А найбільш читаючими країнами Європи залишаються Велика Британія, Німеччина і Франція. У цих країнах регулярно читають книги 73,5%, 66% та 61% населення відповідно.



Книги в Україні купують тільки 40-45% жителів, з них трохи більше половини купують більше 10 книжок за рік. Для порівняння: середньостатистичний житель Чехії купує за рік 15 книг (до кризи ця цифра була 22).



Що ж до випуску книг, то, за даними Книжкової палати України, торік на одного українця припадало 1,22 книги і брошури. У той час як в Іспанії, найбільш «видавничо просунутій» країні, цей показник становить 7,8 книги на одного жителя (у Росії - 4,5 книги). Це вже не 0,4 книги на людину, як було 10 років тому, але зростання цього показника експерти не прогнозують, резюмують «Коментарі:».



Хоча кінопрокатники щорічно повідомляють про значне зростання відвідуваності кінотеатрів, за кількістю кіноглядачів Україна однаково плететься далеко за Європою, повідомляють «Коментарі:».



В 2009 році в Україні на душу населення припадало 0,46 відвідувань кінотеатрів (продано 21,5 млн. квитків). Тоді як у Німеччині на душу населення припало 1,7 походів у кіно (продано 146,3 млн. квитків). У Польщі ці показники склали 0,9 відвідувань кінотеатрів на рік (33,5 млн. проданих квитків), а в Росії - 0,98 (138,5 млн. квитків) (дані Європейської аудіовізуальної обсерваторії).



Україна замикає десятку країн Європи, в яких налічується найбільша кількість користувачів Інтернету, пише видання. За даними компанії Miniwatts Marketing Group, у вересні 2009 року українська інтернет-аудиторія налічувала 10,4 млн. осіб. За цим показником нашу країну значно випереджають Польща (20 млн.), Туреччина (26,5 млн.) і Росія (45,3 млн.). Абсолютним же лідером в Європі за кількістю інтернет-користувачів є Німеччина (54,2 млн.).



Проте українці в Інтернеті дуже діяльні, зауважують «Коментарі:». Як відзначає компанія Panda Securities, у січні-лютому 2010 року з київських IP-адрес відправлявся 1% світового спаму. Київ посів дев’яте місце серед міст-найбільших розповсюджувачів небажаних повідомлень, випереджаючи Джакарту (0,85%), Буенос-Айрес, Ріо-де-Жанейро (по 0,84%) і Москву (0,56%).



Втім, як пише видання, українська інтернет-аудиторія відзначилася й у більш гідних видах діяльності, наприклад, в блогерстві. За даними Ukrainian Watcher, наприкінці 2009 року Україна вийшла на п’яте місце у світі за кількістю зареєстрованих екаунтів у «Живому журналі» (Livejournal.com). На той час їх в Україні налічувалося 187,3 тис. Найбільше юзерів ЖЖ у США (4531 тис.) і в Росії (1,239 млн.).



Детальніше про інші досягнення та уподобання українців – у спеціальному випуску тижневика «Коментарі:».





