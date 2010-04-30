На Буковині вандали розбили пам’ятний знак на честь воїнів УПА

На Буковині вандали розбили пам’ятний знак на честь воїнів Української повстанської армії.



Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак, встановлений кілька років тому на честь воїнів УПА у місті Сторожинець Чернівецької області, розбили невідомі особи в ніч на 26 квітня цього року. Вандали знищили пам’ятну плиту знаку на честь воїнів УПА, пошкодили надписи, відкололи частину основи знаку.



Блок Національних сил Буковини, до складу якого входять обласні організації НРУ, УНП, КУН, УНА-УНСО, УРП “Собор” та ДемПУ, засудив «жорстокий прояв вандалізму» та виступив із заявою, в якій вимагає знайти і суворо покарати винних.

