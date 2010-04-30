Журнал People склав рейтинг найвродливіших людей у світі. Очолила список 42-річна голлівудська актриса, мати трьох дітей Джулія Робертс.



Режисер фільму Красуня, який прославив Джулію Робертс, Гаррі Маршалл заявив виданню People, що роки не владні над зовнішністю цієї актриси, яка "прекрасна, як завжди".



На його думку, зараз Джулія стала більш спокійною і врівноваженою, вона - свого роду збірний образ зразкової матері.



Після Джулії Робертс у списку найвродливіших людей іде темношкіра актриса Зоі Салдана, яка здобула світову славу завдяки ролі в епопеї Аватар.



У список також потрапили муза режисера Вуді Аллена Скарлетт Йоханссон, зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон, колумбійська актриса Софія Вергара, поп-зірка Кеті Перрі, зірка Сутінків Крістен Стюарт, актриси Аманда Сейфрід, Дженніфер Гарнер, співачка Дженніфер Лопес та інші.



Нову підрубрику Прекрасні Джесіки прикрашають Джессіка Біль, Джессіка Альба і Джесіка Сімпсон.



Поза рангів і позицій названі імена співачок Ріанни, Тейлор Свіфт і Бейонсе, акторів Джонні Деппа та Патріка Демпсі.



Серед чоловіків відзначилися також нова зірка Голівуду Чаннінг Татум (Кидок кобри), Джейк Гілленхаал (Післязавтра, Принц Персії) і Бредлі Купер (Непрохані гості, Все про Стіва, День Святого Валентина).



Повний список найвродливіших людей світу за версією People публікується в черговому друкованому випуску журналу.



Як зазначає видання, Джулія Робертс потрапила в щорічний список найвродливіших людей світу в 12-й раз. Частіше в ньому фігурували Холі Беррі, Анджеліна Джолі і Дженніфер Лопес.



Нагадаємо, що в 2009 році найвродливішою людиною, за версією People, була названа актриса Крістіна Еппглейт. Пізніше журнал склав щорічний список най сексуальніших чоловіків. Його очолив Джонні Депп.

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