Джеймс Кемерон зніме стереофільм на Марсі

Творець "Аватара" Джеймс Кемерон збирається зняти стереоскопічний фільм на Марсі. З цією метою режисер умовив керівництво NASA забезпечити марсохід "Цікавість", що відправляється до Червоної планети в 2011 році, спеціальними 3D-камерами.

Кемерон зустрічався з главою космічного агентства Чарльзом Болденом ще в січні 2010 року для обговорення технічних деталей місії. Адміністрація NASA погодилася придбати необхідне обладнання, яке буде встановлене на спеціальній щоглі.



"Місія дуже амбітна і захоплююча. Вченим належить дати відповіді на багато питань про минуле і майбутнє Марса", - сказав Джеймс Кемерон.



Доробкою 3D-камер займається лабораторія Malin Space Science Systems з Сан-Дієго.



Марсохід "Цікавість" являє собою апарат нового покоління. На відміну від, наприклад, Spirit і Opportunity він буде харчуватися енергією не від сонячних батарей, які досить швидко вкриваються пилом, а від радіоізотопного джерела енергії.



Відзначимо, що вартість місії складає 2,3 мільярда доларів, а касові збори "Аватара" Джеймса Кемерона вже перевищили 2,7 мільярда і продовжують рости.

Lenta.ru



