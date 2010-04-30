Наомі Кемпбелл пожертвує російським дітям 1 мільйон доларів

Наомі Кемпбелл, яка проживає з нещодавніх пір разом з нареченим, олігархом Владиславом Дороніним в Москві, вирішила зайнятися благодійністю в цій країні.



Модель, яка багато років допомагає африканським дітям, влаштує збір коштів і для російських малят.



Наприкінці травня Наомі проведе у Москві благодійний гала-вечір організації "Fashion for Relief" та фонду Дар`ї Жукової "Айріс".



У рамках акції під назвою "Neon" пройдуть дефіле, концерт та аукціон, кошти від яких підуть у фонди допомоги малозабезпеченим жінкам і дітям з неблагополучних сімей.



Наомі заявила, що хотіла б працювати надалі з wbv фондом, тим більше що вона планує ще кілька благодійних вечорів, у тому числі за кордоном.



Наомі вважає, що акція зf її участю приверне увагу до проблеми "неблагополучних" дітей. До того ж, модель вже побувала в російських дитбудинках і вважає, що російські малюки дуже добрі й щасливі.



Экспресс-газета