Адвокати Поланскі намагаються перешкодити його екстрадиції

Адвокати Романа Поланскі в черговий раз намагаються протидіяти екстрадиції режисера зі Швейцарії в США.

Як повідомляє ВВС, у четвер, 29 квітня, вони звернулися до каліфорнійського суду з проханням відкрити доступ до свідчень, які допоможуть швейцарцям визначити подальшу долю режисера.



Адвокати режисера наполягають на тому, що швейцарські судді не володіють всією повнотою інформації для того, щоб прийняти зважене рішення, оскільки у них немає записів ключових свідчень, доступ до яких був обмежений.



На думку адвокатів Поланскі, ці свідчення продемонструють, що запит США Швейцарії на екстрадицію заснований на сфабрикованих та неповних висновках.



Як повідомлялося, 23 квітня апеляційний суд другого округу штату Каліфорнія відхилив клопотання Романа Поланскі про перегляд і можливе закриття кримінальної справи, заведеної 33 тому американським правосуддям на польського режисера. Таким чином, суд усунув останню перешкоду на шляху до екстрадиції 76-річного Поланського в США.



Сам Поланскі з вересня минулого року перебуває під домашнім арештом у Швейцарії, чекаючи рішення по американському ордеру на його арешт, виданий судом США у зв`язку з вироком у справі про розбещення в 1977 році 13-річної дівчинки.



