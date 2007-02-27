“Укрпошта” розпочала видання серії марок до Дня народження Шевченка

Блок складається з двох марок

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” з 23.02. 2007 року розпочало видання серії "200-річчя від дня народження Тараса Шевченка" введенням в обіг художнього поштового блока №59 “Тарас Шевченко”. Блок складається з двох марок №806 “Доля”, №807 “Автопортрет”. Блок оформлено роботами Тараса Шевченка “Автопортрет”, “Селянська родина”, зображенням Шевченкової хати та діда митця. Також він містить факсиміле вірша Т.Шевченка “Доля”.

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