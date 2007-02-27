У Вінниці стартував міжнародний форум музики "Фарби музики ХХ сторіччя. Авангард. Класика. Джаз". Фестиваль проводиться за підтримки Посольства США в Україні.

На форумі буде представлена прем’єра "Музика Голлівуду", де пролунають симфонічні сюїти з кінофільмів “Володар кілець”, “Гаррі Потер”, “Зоряні війни”, “Пірати Карибського моря”, а також з екранізованих мюзиклів “Чикаго” і “Примара опери”.

Дана програма буде представлена оркестром “Леополіс” (Львів), що 6 років тому був у Голлівуді й записав музику до фільму “Чарлі Чаплін”.

На фестивалі також представлять творчість Джона Кейджа - культової фігури в музичному житті США ХХ сторіччя.

Художній керівник проекту - диригент Петер Маркс, який особисто був знайомий з композитором і підготував з Кейджем низку прем’єр його творів у Німеччині.

Гості фестивалю мають можливість почути вокальний цикл Джека Хеггі “Вечірні пісні”. Його виконають Сабіна Вінтер (Німеччина) і Мирослава Драгана (Україна).

Крім того, на форумі виступлять американська вокалістка Денис Перьє, російський піаніст Андрій Кондаков і музиканти з Вінниці.