Українці почали більше купувати картини
11:40, 27 лютого 2007Культура
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Вигідне капіталовкладення
Любителів живопису серед українців стало більше, а художні полотна відтепер перетворилися на ходовий товар, пише “Ділова столиця”.
Вітчизняний арт-ринок зрушився з місця - минулого року його грошова місткість збільшилася на 20%. Основні клієнти арт-галерей - представники середнього класу, корпоративні замовники і приватні колекціонери.
Купувати картини - вдале капіталовкладення, кажуть власники галерей. Адже часто нікому не відомі художники перетворюються на знаменитих майстрів, а ціна їх робіт підстрибує в десятки разів.
У столиці працюють близько 50 художніх галерей. Середня вартість полотен, які більше за все продаються, $300-600.
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