Українці почали більше купувати картини

Любителів живопису серед українців стало більше, а художні полотна відтепер перетворилися на ходовий товар, пише “Ділова столиця”.

Вітчизняний арт-ринок зрушився з місця - минулого року його грошова місткість збільшилася на 20%. Основні клієнти арт-галерей - представники середнього класу, корпоративні замовники і приватні колекціонери.

Купувати картини - вдале капіталовкладення, кажуть власники галерей. Адже часто нікому не відомі художники перетворюються на знаменитих майстрів, а ціна їх робіт підстрибує в десятки разів.

У столиці працюють близько 50 художніх галерей. Середня вартість полотен, які більше за все продаються, $300-600.