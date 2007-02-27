Спілка письменників організовує концерт

Концерт сучасної пісні

28 лютого о 18.00 Спілка письменників України (м. Київ, вул. Банкова, 2) КОНЦЕРТ сучасної пісні Об’єднання бардів «МИ - КОЛО»: Олег Сухарєв (гурт «Самі Свої»), Павло Нечитайло (гурт «Пропала грамота»), Володимир Кучинський (гурт «Ворождень»), Олександр Музика (гурт «За вікном»), Едуард Драч, Ігор Жук, Володимир Нестерук, Павло Щириця та інші. Вхід вільний

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