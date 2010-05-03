У «Дзизі» представили проект про місто і людей у ньому (фото)

У львівській галереї “Дзиґа” відкрився проект «Місто» (фотоінсталяції, живопис, відео) трьох молодих митців – львівської художниці Соломії Ковтун, київського фотографа Тетяни Давиденко та львівського відеооператора Юрія Данькевича.

За словами Соломії Ковтун, саме місто надало ідеї для творення проекту. «Чим більше ми розповідали про місто, то все більше людей нам розповідали, що воно й інше. Скільки є людей, стільки є думок про місто», - розповіла художниця.

Як зазначила Тетяна Давиденко, проект мав кілька етапів, на одному з них вони виносили на вулиці картини Соломії і фотографували з картинами людей, які в той час проходили повз. «Вразило те, що ніхто не відмовився. Люди різні, засмоктані побутом, своїми проблемами, кожен у своїй “мушлі”, але ніхто не залишився байдужим. Дехто йшов, переодягався і повертався. Складалося враження, що вони розуміли для чого це», - висловила міркування фотограф.

«Це проект молодих авторів. Думаю, що для них це перша відповідальна робота – дослідження про місто і людей у місті, наскільки ці люди є контактні, різниця між львів’янами, і тими, хто спить у Львові», - зазначив арт-директор галереї "Дзиґа" Влодко Кауфман.

Експозиція триватиме до 16 травня.

За матеріалами Zaxid.net