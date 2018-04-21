Знаменитий український тенор презентував новий мега-проект

Володимир Гришко презентував свій новий масштабний авторський проект “Обличчя нової опери”.

"Обличчя нової опери" - експеримент видатного тенора Володимира Гришка і композитора Олександра Фокіна. Разом вони вирішили поєднати класичні оперні арії з сучасною аранжировкою і видовищем лазерного шоу. Гришко обіцяє: “фанери" не буде. Його кращі вихованці Ганна Данилюк і Віктор Мельник вже місяць репетирують разом з маестро.

Цей проект стане спробою синтезу класичного оперного і естрадного мистецтв, хореографії, лазерного шоу й спецефектів.

Володимир Гришко запевняє, що “це буде шок для всіх. Такої акції Європа ще не бачила. У цьому проекті я утілив у життя те, що не встиг зробити за свою кар’єру. Я виконаю найскладніші твори. Це і арія Манріко з “Трубадура”, і Доніцетті кабалетта з 12-ти верхніх до Тоніо”.

Режисер спектаклю – також Гришко. Олександр Фокін записав аранжировку. Декорації і костюми роблять в стислі терміни. Впродовж шоу їх мінятимуть кілька разів. Найбільшу частину часу зайняла підготовка лібретто. Тенор зінався, що дуже хвилюється і навіть послав вже зведені арії Лучано Паваротті і Монтсеррат Кабальє, чиї поради дуже цінує. Головна мета проекту – наблизити шедеври класики до масового глядача, не втративши при цьому відчуття високого мистецтва.

Проект стартує 16 березня у Львівській опері. Буде представлений також в Одесі, Дніпропетровську, Донецьку і Харкові. Фінальне шоу відбудеться 31 березня у Києві.