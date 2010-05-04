Герман: запоріжці мають вибрати між Сталіним і козаками

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН переконана, що мешканці Запоріжжя не погодяться на встановлення у місті бюсту Йосипа Сталіна.

Про це вона заявила в інтерв’ю “5-му каналу”.

"Я переконана, що запорізці не дадуть згоди на те, щоб бюст Сталіна стояв хоча б на сантиметрі їхньої землі, там, де козаки були", - сказала заступник глави Адміністрації Президента.

Г.ГЕРМАН зауважила, що займається вивченням цього питання за дорученням Президента.

"Не йдеться про жодний пам’ятник", - наголосила вона.

Г.ГЕРМАН пояснила, що члени КПУ на подвір’ї власного офісу намагалися встановити бюст Й.Сталіна, який вважається малою архітектурною формою.

"Але ми домовилися, що треба, щоб люди в місті вирішили, чи хочуть вони Сталіна на будь-якому сантиметрі своєї землі", - додала вона.

Саме тому, наголосила Г.ГЕРМАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Запоріжжі з цього приводу необхідно провести референдум. При цьому вона додала, що такий референдум має відбутися до встановлення цієї малої архітектурної форми.

"Нехай люди скажуть. Якщо в Запоріжжі виявиться, що люди мають ностальгію за Сталіним, то це теж відповідь", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ повідомив про намір спорудити до 9 травня у місті пам’ятник Й.Сталіну.

26 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що виступає за проведення місцевого референдуму у Запоріжжі з приводу встановлення пам’ятника Й.Сталіну.

Водночас ряд політичних сил заявили про неприпустимість втілення цього рішення в життя і наміри не допустити встановлення пам`ятника.