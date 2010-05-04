Юрист Майкла Джексона вчинив самогубство

Колишній адвокат короля поп-музики Майкла Джексона Пітер Лопес знайдений мертвим у власному будинку в Каліфорнії, повідомляє "The Telegraph ".

Причиною смерті 60-річного юриста стало вогнепальне поранення. За попередніми даними, Лопес покінчив життя самогубством пострілом у голову.

Наразі правоохоронці намагаються з`ясувати, що могло підштовхнути Пітера на такий вчинок.

"Ми глибоко вражені і затьмарені несподіваною втратою нашого друга і партнера ", - йдеться у заяві друзів та колег Лопеса.

Пітер Лопес спеціалізувався на наданні юридичних послуг зіркам кіно і музики. Зокрема, він тривалий час працював з нині покійним Майклом Джесоном.

Також Лопес виступав співпродюсером кінофільму "Серена", де головну роль виконувала співачка та актриса Дженіфер Лопес.

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