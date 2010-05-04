Стівен Спілберг зніме кіно про бойового коня

11:59, 04 травня 2010
Культура
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За дитячою книжкою Майкла Морпурго

Стівен Спілберг зніме кіно про бойового коня, повідомляє Entertainment Weekly. Новим проектом відомого режисера і продюсера стане кіноверсія дитячої книги Майкла Морпурго "Бойовий кінь" (War Horse), яка розповідає про долю коня на кличку Джоуї. Права на цей твір були придбані ще в грудні 2009 року, проте до останнього часу статус проекту залишався неясним.

Сценарій для нової стрічки написаний Лі Холом і Річардом Кертісом, відомі за фільмами "Чотири весілля і похорони", "Реальна любов", "Рок-хвиля". Зйомками картини займеться компанія Dreamworks, а розповсюдженням – Disney Studios. Прем`єра фільму запланована на 10 серпня 2011 року.

Книга Морпурго вийшла в 1982 році. Її дія розгортається в 1914 році, коли Джоуї забирають з рідної ферми і відправляють на фронт. На війні Джоуї показує чудеса хоробрості, надихаючи кругом себе солдатів. Проте таємно він мріє про одне: повернутися на улюблену ферму, де в нього залишився друг – хлопчик на ім`я Альберта.

У Національному театрі в Лондоні за цією книжкою був поставлений успішний спектакль. Крім того, найближчим часом на Бродвеї відбудеться прем`єра мюзиклу "Бойовий кінь".

Попереднім проектом Стівена Спілберга був "Індіана Джонс і королівство Кришталевого черепа", який вийшов у 2008 році. Протягом останніх двох років Спілберг знімав разом з Пітером Джексоном адаптацію коміксів про "Тантана", вихід якої запланований на кінець 2011 року. Окрім цього, ходили чутки, які пізніше не підтвердилися, що іменитий режисер хотів екранізувати "Квіти для Елджернона".

Lenta.ru

 

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