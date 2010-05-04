Кому вигідне скасування квот на українську музику?

У парламенті зареєстровано законопроект, що передбачає скасування обов’язкової 50-відсоткової квоти на трансляцію музичних творів українських авторів у телерадіоефірі.

Регіоналка Олена Бондаренко пропонує вилучити з закону про телебачення і радіомовлення норму про те, що в загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків мають становити музичні твори українських авторів чи виконавців.

Музичний продюсер Олександр Стасов, який раніше опікувався радіопроектами на FM-станціях сказав "Німецькій хвилі", що й нині в ефірах немає половини українських творів:

"Насправді можна почути лише близько 10-15 відсотків вітчизняного продукту, до якого зараховуються пісні українською та російською, а також іншими мовами, що вироблені в Україні".

"А 50 відсотків з`являється, лише коли проводиться моніторинг Нацради з питань радіо і телебачення, про який мовників завчасно попереджають "свої люди", - додав він.

Олена Бондаренко зміни до закону пояснює наступним чином: мовляв, немає відповідної кількості творів, тому й програми звучать однотипні.

Стасов натомість каже, що творів вистачає, адже активна музична операційна база будь-якої радіостанції складається з 800 пісень: "В Україні за роки існування держави точно вироблено понад 800 пісень придатних для радіоефіру. І вони є популярними".

"Скажімо аудиторія, з якою я працював - молодь і поціновувачі рок-музики обожнюють гурти "Скай", "Воплі Відоплясова", "Братів Гадюкіних", "Грін Грей", "Братів Карамазових", "Тартак", ТНМК - і цей список можна ще продовжувати", - зауважує продюсер.

Олександр Стасов нині організовує концерти українських виконавців і є арт-директором мережі нічних клубів. Він заявляє, що якщо закон ухвалять - втратити може шоу-бізнес, адже музиканти в Україні можуть заробляти лише концертами, і якщо музики не буде в ефірі, про них не знатимуть.

Також продюсер переконаний, що програє також радіо-бізнес, тому що не буде розвиватися, адже всі кошти так чи інакше вимиватимуться за кордон.

Зручно в разі ухвалення закону, на думку продюсера, буде лише радіомовникам, що належать до так званих "франшизів", тобто адаптованих радіопродуктів іноземних виробників:

"У випадку України - переважно російських. Тобто не треба тримати в штаті працівників - адже можна отримувати плей-списки, приміром, з Москви і не змінювати їх або ретранслювати продукт. Так було десь до 2000 року. Якщо закон змінять, це буде крок назад", - переконаний Стасов.

Українська правда