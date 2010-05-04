Ющенка з діамантами прикрасили свинячими рилами (фото)

З 28 квітня у столичній галереї “KyivFineArt” проходить виставка сучасного портрету “Нова нещирість”. На ній виставили зображення українського екс-президента Віктора Ющенка в оточені свинячих рил. Тут Ющенко на фоні античних руїн. На них висить табличка “Музей українського бароко”. Пальці Віктора Андрійовича у діамантах, у вусі сережка з рожевим каменем. Під портретом напис - “Такой брульянт в таком навозе!”. Рамка зроблена з монтажної піни і пофарбована в рожеве. Зверху вона простромлена вилами. Автором полотна є одеський художник Сергій Зарва.

"У картині я використав обкладинку журналу. Під час прогулянок зі своїм сином, я підбираю таку макулатуру. Для оздоблення рамок використав справжню кукурудзу і свинячі рила. Рила висушені, вони не смердять, екологічно чисті – такі продають у товарах для тварин. Використав гумових орлів. Вони прикрашають портрет Дмитра Медвєдєва. Найбільше проблем було з рамами. Вони довго сохли. Мій основний матеріал – це макулатура. Коли продам ці роботи, відкрию точку з прийому макулатури", - розповів Зарва.

Художник привіз до Києва ще два портрети – російського президента Дмитра Медвєдєва та американця Барака Обами.

В галереї також можна побачити роботи Ігора Гусєва та Іллі Юсупова. Серед картин – портрети американської актриси Мерилін Монро, музикантів Елвіса Преслі, Едді Мерфі. Їх намалював ще один одесит Ігор Гусєв. Його герої одягнуті у космічні скафандри.

"Я дуже ностальгую за тими часами, коли космонавти були героями. На них усі хотіли бути схожими, - розказує Гусєв. - Космонавтів в основному купують олігархи".

Виставка триватиме до 15 червня.

Gazeta.ua