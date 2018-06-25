Війна за Тори: чому в євреїв відбирають сувої?

Війна за 18 сувоїв Тори між Державним комітетом архівів України і єврейською громадою триває. Скандал, що спалахнув між керівником Держкомархіву України Ольгою Гінзбург і президентом Всеукраїнського єврейського конгресу Вадимом Рабіновичем, був викликаний нещодавнім візитом представників архівної служби до центральної київської синагоги, за словами держслужбовців, «з метою перевірки наявності священних сувоїв і аналізу їх стану».

Чому єврейська громада України мертвою хваткою тримається за 18 сувоїв Тори і не припускає думки навіть щодо їхньої тимчасової передачі до архіву (термін зберігання сувоїв в київській синагозі згідно ідо закону скінчився. – Авт.), а в представників Держкомітету архівів - так щиро болить серце за єврейські святині, які вони підкреслено проголошують як ті, що «належать українському народу»?

З цими питаннями ми звернулися до конфліктуючих сторін.

За словами Ольги Гінзбург, правоохоронці не підтримують Держархів у питанні повернення сувоїв Тори до держустанови.

Керівник Держкомархіву нагадала про історію появи першої Тори в українських архівах – в 1946 році. Сувої знаходили з убитими євреями. Німці забирали тільки золото – Тори залишалися лежати поряд із розстріляними людьми. Їх підбирали. Таким чином архів формувався Торами, що стали надбанням держави.

У свою чергу, Вадим Рабінович нагадав про Президентські укази різних років щодо повернення святинь релігійним організаціям.

Він розповів, що наявність Тори в синагозі не суперечить законам України - "ні за змістом, ні за користуванням".

На думку Рабіновича, «комуністи, представником яких є глава Держкомархіву, не зуміють зберегти релігійні цінності», і вони повинні належати тим, хто їх використовує у своїх релігійних обрядах.

При журналістах і телекамерах пан Рабінович запропонував пані Гінзбург сісти за стіл переговорів. Ось що з цього вийшло.

Керівник Держкомархіву України Ольга Гінзбург:

ЗАВТРА З’ЯВЛЯЄТЬСЯ КОМІСІЯ – У МЕНЕ ПУСТЕ МІСЦЕ: ЗНИКЛО 18 ТОР І Я НЕ ЗНАЮ, ЩО МЕНІ РОБИТИ

В указі президента йдеться про розгляд можливості передачі Тор і доручення Кабінету міністрів розглянути це питання.

За законом Тори мають знаходитися в архіві. Завтра з’являється комісія – у мене пусте місце. Колись у Львові зник один документ – була така історія! А тут зникає 18, і я не знаю, що мені робити.

Я звернулася до Генпрокуратури, СБУ, суду, у Міністерство внутрішніх справ. Крізь отримала негативну відповідь. Усе зводиться до суду. Рішення суду на нашу користь.

Я не можу прийняти рішення, рішення може прийняти тільки закон. Я може теж щось хочу, але це може тільки викликати сміх – я не маю права на державне майно.

Ми можемо давати в тимчасове користування релігійним організаціям фрагменти Тори. 300 Тор ми передали, я не знаю де вони знаходяться, і це утопія знайти їх.

Ми пішли перевіряти наявність 18 Тор. Вони зберігалися в непристойному вигляді, разом із спецодягом. Про це склали акт. Одну з 18 Тор шукали під час перевірки 4 години.

Термін користування Торами ми не подовжили.

Тори знаходяться на державному балансі. Але повернути їх не виходить – прокуратура відмовляється, СБУ пішло убік.

Мене залишили наодинці з проблемою. Виконуючи свої службові обов`язки - Тору я повинна забрати через суд. Паралельно в суді з`явилася скарга від єврейської громади на оскарження рішення суду, який їм відмовив у Торі. Апеляція недолуга: «Ми не погоджуємося, ми хочемо».

Проблема може бути вирішена зміною до закону – вносяться зміни до закону про національний архівний фонд, ухвалюються рішення у ВР і ми повертаємо Тору згідно закону. Ющенко написав указ: вивчити ситуацію по передачі.

Зміни до закону готував депутат Фельдман, вони не пройшли перші слухання, і законопроект знаходиться у комітеті культури чи не зареєстрований і не готовий до розгляду.

На полиці в Держархіві, де зберігалася Тора сьогодні лежить записка. Їх немає там 4 місяці – а мають там бути.

Директор центрального державного історичного архіву Києва Іван Кисіль:

КОЛИ МИ ПРИЙШЛИ З ПЕРЕВІРКОЮ – ОДНІЄЇ ТОРИ НЕ БУЛО, ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА РОЗВЕЛА РУКАМИ, СКАЗАЛА: «Я НЕ ЗНАЮ»

Суть конфлікту у нерозумінні релігійною громадою важливості збереження документів.

Під час першої перевірки комісія відзначила, що Тора зберігається із спецодягом.

Наступного разу, коли ми прийшли з перевіркою – однієї Тори не було, відповідальна особа розвела руками, сказала: «Я не знаю».

У листопаді 1992 року перша Тора була передана релігійній громаді. Позитивна співпраця відбувалася довго – Тори поверталися, і знов передавалися.

Термін користування продовжували від декількох місяців - до одного року, із подальшим продовженням.

Але після житомирського скандалу і подання єврейською релігійною громадою позову про визволення із незаконного володіння державою документів (Тор) – хоча держава володіє ними на законній підставі… Документи (Тори) - це власність держави, і мають перебувати у власності держави.

Президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабіновіч:

ЯКЩО У ВАС РОЗРИВАЄТЬСЯ СЕРЦЕ – ЧИ НЕ ВКРАДУТЬ ІЗ СИНАГОГИ ТОРИ, ДАВАЙТЕ ЗА МІЙ РАХУНОК ВИСТАВИМО ТАМ МІЛІЦІЮ

Не так давно була здійснена чергова спроба вилучити Тори!.. На початку не було жодних проблем – нам передали на зберігання Тори після указу Президента. Поки перший раз ось ця людина (показує на Кисіля – Авт.) з`явилася у день виборів (вибори Президента України. – Авт.) і заявила, що його прислала Тимошенко. Ні у одній країні світу святині не зберігаються у музеях – ікони і Тора віддаються релігійним організаціям. Були укази Кучми, Ющенка – передати Тору. У зв`язку з тим, що був указ Президента, але законодавча база не була приведена у відповідність, було ухвалено рішення, що Тора знаходиться на відповідальному збереженні.

Як для православного ікона – так для євреїв Тори. Вони зберігаються у відмінному стані – в найдивовижнішому.

Вони прийшли, сказали – хочемо забрати Тору. Для чого?

Вони говорять, нам не потрібний конфлікт – ми їх хочемо мікрофільмувати.

Ми їм говоримо – давайте ми вам по одній даватимемо.

Вони говорять – ні, ми всі хочемо забрати.

Я сказав, давайте за наш рахунок, щоб не навантажувати бюджет, мікрофільмуємо. Потім ось ця молода людина (показує на Кисіля. – Авт.) сказала – 10 млн. дайте на розвиток архівів – і після цього ви Тору отримаєте. Він мені говорить - бачите проект який чудовий – не вистачає 10 млн. І ви отримаєте сувої.

Я написав листа Генеральному прокуророві України, що з нас вимагали хабарі.

Після цього він (показує на Кисіля.- Авт.) сказав: «Ви взагалі в житті їх не отримаєте». Генпрокуратура відкрила справу, але після дзвінка Гінзбург – закрила.

Я думаю, вони їй сказали, ми не лізтимемо туди, тому що у вас зовсім тюремна ситуація...

І після цього я бачу ось цей тут спектакль.

Дивіться, що я чую: прокуратура не працює, суд не працює, заяви, які ми подали, – неправильні.

І за що ми боремося? За те, щоб євреям не дали Тори в синагогу?! Тора – це надбання українського народу? Будь ласка. якщо це надбання – хай воно буде загальнодоступним.

Ми готові брати на себе всі витрати по їх відновленню, збереженню, мікрофільмуванню, знімати з бюджету це навантаження.

При чому він знав, що робить – прийшли в п`ятницю, перед шабатом, коли у євреїв все закривається. Все це знали, коли прийшли. Ми його (Кисіля) попросили – шапочку надінь. Він говорить – я державна людина. Ми йому кажемо – дурень, чи що зовсім? Держкомархіву все одно: його представники дозволяють собі уриватися в єврейський храм в шабат (день, коли заборонено працювати) із непокритою головою, щоб побачити сувої Тори.

Одна мета – коли не змогли виманити гроші – почали тероризувати єврейську громаду. Навіщо це пані Гінзбург – я взагалі зрозуміти не можу. Є указ Президента.

Тора сьогодні на відповідальному збереженні. Будь-які документи ми підпишемо. Але сьогодні це конфліктна ситуація – давайте залишимо її на рішення владі. Ви кожні два тижні викликаєте туди комісію, влаштовуєте там скандали.

Тому вважаю, що ви переслідуєте цілі незаконні.

Пропоную без істерик і цієї молодої людини (Кисіля), яка відмовляється в синагозі одягати кіпу, – сядемо, знайдемо компроміс.

Мені вони (Тори. – Авт.), повірте, теж не потрібні. У мене є моя тора – яку належить написати євреєві. «Перша сувоя, написана на території незалежної Україні» - оце моя.

Вам я пропоную знизити навантаження на держбюджет, єврейська община готова нести витрати на мікрофільмування. Якщо у вас розривається серце – чи не вкрадуть із синагоги Тори – будь ласка, давайте за мій рахунок виставимо там міліцію.

КОМУНІСТИ ЗА ЦЮ ПОСАДУ БОРОЛИСЯ НА СМЕРТЬ - МОЖЕ ХОЧУТЬ ЗНИЩИТИ ДОКУМЕНТИ ЯКИХОСЬ ПЕРІОДІВ?

У нас є лист за підписом православних конфесій - Владимира і Філарета, з проханням повернути священні реліквії - це лист на ім’я Президента. Що ще потрібне людині для того, щоб вона припинила влаштовувати провокації і почала шукати з нами спільну мову?..

Ющенко підписав указ – передати тору. Кучма перед цим підписав такий самий указ.

Ми попросили юриста підготувати документ, про те, щоб привести у відповідність указ Президента, що вийшов вже – із законодавчою базою.

Потрібно змінювати закон. До ухвалення закону – ми попросили почекати.

Навіщо нам ця Тора? Окрім цих 18 Тор у нас немає ніяких. Вони як ікони.

Вони потрібні для служби. Ми підписали за них документ, що ми несемо відповідальність.

Ми готові взяти на себе зберігання, мікрофільмування, охорону.

Пані Гінзбург стверджує, що ми відмовилися від фільмування. І це теж брехня! Ми давно пропонували за власні - не бюджетні кошти, провести цю процедуру, але у відповідь чули звинувачення, що Тора зберігається в синагозі в жахливих умовах. Хочу вас завірити, що ми уміємо зберігати святині, і набагато краще, ніж Держкомархів.

У мене взагалі багато питань – комуністи за цю посаду (керівник Держкомархіву України. – Авт.) боролися на смерть. Чому? Там є купа документів, що розповідають про історію.

Чому тримаються за Тору?

Ви знаєте – різні думки є. Може вони хочуть знищити документи якихось періодів. Вони може розуміють, що може відбутися щось інше, і у них є що знищувати.

Анна Горпинченко