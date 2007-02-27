У Києві відкрилася нова художня виставка

Артур Озеров - автор робіт - 17-річний донетчанин, вже добре відомий в художніх кругах. Юний художник - призер сорока конкурсів різних рівнів, автор більше сотень картин, керівник власної школи для молодих талантів.

"Майстерню молодих художників епохи Відродження України" він відкрив завдяки президентському гранту для обдарованої молоді, який одержав три роки тому. Зараз в школі разом з Артуром займаються ще семеро художників. За час дії гранту кожний з них повинен написати по 18 картин, три з яких повинні бути присвячені темі відродження країни.

Напередодні на презентації Артур одержав один з найбільших грантів Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна” на суму 15 тисяч гривень. Голова фонду говорить, що меценатство може істотно вплинути на розвиток юних талантів в Україні.