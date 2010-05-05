Творіння Пікассо побило всі рекорди мистецьких аукціонів

Картину Пікассо "Оголена, зелене листя та бюст" було продано на нью-йоркському аукціоні Christie`s за понад 106 мільйонів доларів.

Яскраве полотно, створене у 1932-му році, представляє кохану жінку художника, Марі Терез Вальтер, було перлиною колекції, яку зібрали покровителі мистецтва Сінді та Френсіс Броуді, повідомляє "The Telegraph".

Спершу очікувалося, що вартість картини складе не менше 80 мільйонів. Проте експерти передрекли, що завдяки поновленню мистецького ринку, полотно таки зможе побити попередній рекорд у 104,3 мільйони доларів.

Саме стільки коштувала скульптура Альберто Джакометті "Людина, що крокує І" на аукціоні Sotheby`s, який відбувся у лютому в Лондоні.

Півдюжини любителів мистецтва змагалися за "Оголену", проте дісталася вона покупцеві, що назвав найвищу ціну телефоном. Разом з комісією аукціону вона склала 106 мільйонів 482,5 тисячі доларів. Широкому загалу "Оголену, зелене листя та бюст" показували лише у 1950-х, коли вона переходила до попереднього власника. Рік, у якому картину було написано, вважається поворотним моментом для Пікассо, коли його полотна набули соковитої кольоровості.

Найближчими тижнями на аукціон будуть виставлені інші витвори з колекції Броуді, серед яких картини Матісса, Брака та Джакометті.

Українська правда