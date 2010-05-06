Чотири замки Прикарпаття є учасниками акції «7 чудес України»

09:38, 06 травня 2010
Культура
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Мета - опис усіх замків, фортець і палаців

Чотири замки Прикарпаття є учасниками акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, це Раковецький, Чернелицький, Пнівський та Галицький замки.

Пнівський замок

Основна мета проекту - своєрідна інвентаризація, опис всіх замків, фортець та палаців України, аналіз сучасного стану збереженості цих пам’яток, розкриття історико-культурного потенціалу і встановлення перспектив залучення у музейно-екскурсійну, готельну і туристичну сфери.

Галицький замок

Раковецький замок

Чернелицький замок

Кінцевим результатом проведення акції буде розробка комплексної стратегії підтримки, реконструкції та відновлення архітектурно-історичних пам’яток за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних осіб.

 

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