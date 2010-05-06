Чотири замки Прикарпаття є учасниками акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, це Раковецький, Чернелицький, Пнівський та Галицький замки.

Основна мета проекту - своєрідна інвентаризація, опис всіх замків, фортець та палаців України, аналіз сучасного стану збереженості цих пам’яток, розкриття історико-культурного потенціалу і встановлення перспектив залучення у музейно-екскурсійну, готельну і туристичну сфери.

Кінцевим результатом проведення акції буде розробка комплексної стратегії підтримки, реконструкції та відновлення архітектурно-історичних пам’яток за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних осіб.