У столиці відкрився ще один музей

У Києві відкрився Музей Бориса Грінченка. Також у столиці планується встановити пам`ятник цьому українському письменникові.

Як повідомили в прес-службі мерії, музей відкрився в адміністративному корпусі Київського університету ім. Бориса Грінченка.

За словами заступника мера столиці Віталія Журавського, створення експозиції, присвяченої українському письменникові, стало можливим завдяки відкриттю в університеті єдиної в Україні науково-дослідної лабораторії з вивчення творчості Грінченка, а також серйозній дослідницькій роботі.

Журавський при цьому зазначив, що університет виступив з ініціативою встановити пам`ятник Б.Грінченку в сквері поряд з адміністративним корпусом. Місце розташування монумента вибране невипадково – на початку минулого століття Грінченко жив у цьому районі.

Ідею установки пам`ятника українському письменникові підтримала Шевченківська райрада, а також Комісія з питань найменувань і пам`ятних знаків КМДА. Ескіз пам`ятника вже готовий.

Борис Грінченко – український письменник, критик, етнограф і активний громадський діяч кінця XIX – початку XX століття.

Подробиці