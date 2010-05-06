Стала відома дата виходу нового "Льодовикового періоду"
14:35, 06 травня 2010Культура
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Фільм планується випустити в 3D
Компанія 20th Century Fox оголосила дату виходу нового "Льодовикового періоду". Прем`єра мультфільму запланована на 13 липня 2012 року.
Попередня назва нового проекту "Льодовиковий період: Континентальний дрейф". Фільм планується випустити в 3D. Жодних деталей сюжету поки не розголошуються.
Попередня стрічка в серії, "Льодовиковий період: Ера динозаврів", займає 15 рядок у рейтингу найкасовіших кінострічок за всю історію кінематографу. При бюджеті в 90 мільйонів доларів мультфільм зібрав у прокаті більше 880 мільйонів.
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