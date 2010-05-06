В Україну завітає "Білоруська весна"

З 10 по 22 травня в Україні пройде фестиваль "Білоруська весна", який презентує сучасну культуру сусідньої країни, зокрема яскраві перформанси і флеш-моб, виставки фотографії і покази анімації. Родзинкою фестивалю стане відкриття "Білоруської полички" у мережі українських книжкових магазинів.

Як повідомили організатори фестивалю, відкриється "Білоруська весна" перформансом на Білоруській вулиці в Києві 10 травня о 16:00 і водночас усесвітнім флеш-мобом "Лижі на асфальті": на лижі стануть спортсмени з Філадельфії, Варшави і Броварів.

Також у рамках фестивалю пройде виставка фотографії репортажу "Belarus Press Photo 2010", відеопокази сучасній білоруській анімації, майстер-класи авторської витинанки, презентація єдиного недержавного білоруськомовного каналу, а також низка локальних акцій.

Організатори – творча ініціатива "Білоруський десант" – називають "Білоруську весну" "фестивалем партизанської культури", оскільки сучасна білоруська культура часто вимушена діяти з глибокого підпілля.

Культурно-партизанськими навиками з українськими колегами поділяться гості фестивалю: фотокореспондент Вадзім Заміровський, літератори Уладзімер Арлов, Андрій Хадановіч, Віталь Рижкоў, Сяргей Прилуцкі, Павло Касьцюкевіч, Вольга Бабкова, Барис Пятровіч, Алеся Башаримава. До них приєднається Сашко Ірванець.

"Білоруська весна" пройде в Україні в четвертий раз і охопить міста Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Бровари, Дніпропетровськ і Чернівці.

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