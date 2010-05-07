Тарантіно очолить Венеціанський кінофестиваль

Американський режисер Квентін Тарантіно очолить журі 67-го Венеціанського кінофестивалю. Про це повідомляється на сайті Венеціанської бієннале, у рамках якої проходить кінофестиваль.

Рішення про призначення Тарантіно було затверджене радою директорів фестивалю з представлення директора Венеціанського кінофестивалю Марко Мюллера. Журі на чолі з режисером "Безславних виродків" вибиратиме володаря головного призу фестивалю – "Золотого лева".

Венеціанський кінофестиваль пройде в 2010 році з 1 по 11 вересня. До участі в основній програмі фестивалю допускаються тільки ті фільми, які ще не вийшли в прокат і не брали участь в інших кіноконкурсах.

Квентін Тарантіно не вперше очолює журі відомого європейського кінофестивалю. У 2004 році він був президентом журі Каннського кінофестивалю. Головний приз тоді був присуджений картині документаліста Майкла Мура "Фаренгейт 9/11". Сам Тарантіно має "Золоту пальмову гілку" фестивалю в Каннах за картину "Кримінальне чтиво", проте нагородами Венеціанського кінофестивалю він не був відзначений.

Варто нагадати, що Тарантіно бере участь в роботі Венеціанського фестивалю не вперше. У 2004 році він був співавтором ретроспективи італійських фільмів категорії "Б" (малобюджетних фільмів), а в 2007 році відомий режисер представляв ретроспективу жанру спагетті-вестернів.

Уже відомий один з володарів нагород 67-го Венеціанського кінофестивалю. "Золотого лева" за досягнення в кінематографі одержить азіатський режисер Джон Ву.

Lenta.ru