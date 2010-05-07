Опозиційний уряд затвердив програму розвитку української мови

Опозиційний уряд на засіданні 6 травня затвердив Програму розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України, розраховану на 2010-2014 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у відповідній постанові зазначається, що метою програми є створення умов для розвитку української мови, традиційної та сучасної української культури, розвитку історичної свідомості української нації, контроль над дотриманням гарантованих Конституцією і законами України обов’язків держави щодо розвитку української мови, культури, історичної свідомості шляхом проведення регіональних заходів та всеукраїнських акцій.

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи на засіданні опозиційного уряду, повідомила, що проект програми розроблений та запропонований “Студентським братством”. «Я хочу, щоб у нас стало доброю традицією, щоб ми на кожному засіданні опозиційного уряду одним з питань розглядали пропозиції представників громадянського суспільства, ухвалювали рішення і починали втілювати їх в життя, використовуючи наші громадські, парламентські можливості та можливості опозиційного уряду», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу керівник “Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, виступаючи на засіданні, зазначив, що студентство стурбоване згортанням курсу гуманітарного розвитку України та частими фактами порушень засад Конституції, а саме статей 10 і 11, які передбачають розвиток української історичної свідомості, історичної культури, мови.

О.ЯЦЕНКО повідомив, що за ініціативою “Студентського братства” створено громадський моніторинговий комітет щодо захисту української мови, культури та історичної свідомості української нації.

За його словами, комітет провів консультації з представниками інтелігенції та сформував відповідні проекти рішень обласних, міських, районних рад.

«Ми сподіваємося, що в Україні все ж таки знайдеться проукраїнська команда, яка через опозиційний уряд, через місцеві ради зможе втілити в життя наші пропозиції щодо всього українського, зокрема мови та культури, та сподіваємося, що місцеві ради підтримаю подібні громадські ініціативи», - сказав О.ЯЦЕНКО.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО закликала міністрів опозиційного уряду при підготовці змін до держбюджету-2010 та відповідних законопроектів врахувати пропозиції, підготовлені “Студентським братством”, і рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити комплексні заходи для реалізації положень програми на місцях на 2010-2014 роки та передбачити у місцевих бюджетах кошти на їхнє виконання.