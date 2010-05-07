Бандера і Шухевич стали почесними громадянами Львова

Львівська міська рада ухвалила рішення присвоїти голові Проводу Організації українських націоналістів Степані Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання «Почесний громадянин міста Львова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, ухвали про присвоєння С.Бандері та Р.Шухевичу почесних відзнак територіальної громади м.Львова були прийняті сьогодні під час засідання сесії міськради.

Крім того, звання «Львів’янин року» за видатні досягнення у науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності, запровадження принципу державно-громадського управління освітою, проведення реформ у галузі освіти міськрада присвоїла ректору Львівського національного університету ім.І.Франка, екс-міністру освіти і науки Івану ВАКАРЧУКУ.

Звання «Шляхетна львівська родина» було присвоєно родині НАДРАГІВ. Родина НАДРАГІВ мешкає у Львові з останнього десятиріччя ХІХ ст. Серед її представників – службовці, лікарі, правники, науковці. Надрага БОГДАН Олександрович - старійшина медичної громади Львова, почесний член Українського лікарського товариства у Львові.